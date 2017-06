Am Schauplatz Voller Dreck

Dem Klomann vom Wiener Sportklub, Leo Hruschka, geht manchmal einfach nur das G´impfte auf: „Es gibt Leut`, die schauen mir nicht einmal in die Augen, wenn sie an mir vorbei gehen. Die schau dann eben ich ganz intensiv an, um sie zu ärgern.“ Dabei gibt`s gar nix zum Runterschauen, findet der Klomann aus Hernals. Wenn es gerade ziemlich grauslich zugeht auf seinem Klo, verdient er in Wahrheit genauso viel Respekt wie der Bundespräsident, findet er. Während gespielt wird, ist am Klo wenig los. Selbst dann verlässt Leo sein Reich nie: „Es könnte ja doch jemand was brauchen.“ Nur durch einen kleinen Spalt in der Wand sieht er, ob seine Jungs vom Sportklub einen guten oder schlechten Tag haben.