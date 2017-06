heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Klimaanlagen

Sie sind ein Segen, und ein Fluch zugleich - Klimaanlagen in den Fahrzeugen.

In den USA sind gerade eine Reihe von Autobesitzern gegen einen Fahrzeughersteller vor Gericht gezogen. Der Vorwurf: Schimmel im Lüftungssystem und nicht richtig funktionierende Klimaanlagen.

In Österreich haben inzwischen rund 90 Prozent der neu zugelassenen Autos auch eine Klimaanlage. Unter Umständen kann diese aber zu einer echten Bakterienschleuder werden. Worauf man bei ihrem Betrieb achten sollte, hat Markus Waibel recherchiert.



Zu Gast im Studio ist der Umweltmediziner Dr. Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.