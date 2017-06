STÖCKL.

Schauspiellegende Waltraut Haas feiert am 9. Juni ihren 90. Geburtstag! Es gratuliert ihr Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst, die von Haas einmal als „Persönlichkeit, die sie bewundert“, bezeichnet wurde.



Die beiden so gegensätzlich wirkenden Stars verbindet mehr als man zuerst denken würde: Aufgewachsen im Gasthaus der Familie besuchten beide später eine Modeschule und starteten schließlich außergewöhnliche Karrieren. In STÖCKL. sprechen die beiden über Erfolg, Frauen- und Männerbilder, Tabus und Sexualität.



Waltraut Haas begeistert seit Jahrzehnten ihr Publikum. Ihren Durchbruch feierte sie 1947 als „Mariandl“, in „Der Hofrat Geiger“ und verkörperte gerade am Anfang ihrer Karriere zumeist das „brave, süße Mädl“. Im September steht sie nun als Mariandls Großmutter auf der Bühne und wird nächstes Jahr in einer erotisch angehauchten Kinokomödie zu sehen sein. Wie haben sich gesellschaftliche Tabus im Laufe ihres Lebens gewandelt und welche Grenzen gibt es heute für sie?



Conchita Wurst hat als bärtige Lady viele Tabus gebrochen. 2014 gewann sie den Eurovision-Song-Contest in Kopenhagen und sorgte damit nicht nur für große Euphorie sondern wurde auch zur Botschafterin für Gleichberechtigung und Vielfalt. In den letzten drei Jahren tourte sie mit Band und Orchester um die Welt und startete eine erfolgreiche Modelkarriere, posierte untere anderem für die großen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier und Karl Lagerfeld. Zuletzt ließ die Sängerin mit einem Bekenntnis zu mehr Männlichkeit aufhorchen. Wohin wird die weitere Reise gehen?