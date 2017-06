Republic of Doyle - Einsatz für zwei Ein gefährlicher Auftrag

Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von Undercover-Agentin Leslie. Als Jake dies erfährt, macht er sich große Sorgen und begibt sich auf die Suche nach ihr. Viel Fingerspitzengefühl ist gefragt, damit Leslie nicht als Polizeispitzel auffliegt. Als bei den Klippen eine Frauenleiche gefunden wird, deren Beschreibung auf Leslie zutrifft, denkt jeder gleich an den schlimmsten Fall. Jake will die Flinte allerdings nicht ins Korn werfen, bevor er sich endgültige Gewissheit verschafft hat.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)