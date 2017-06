Wege zum Glück Kapitel 335

Elsas Erscheinen in Falkental wird von der Familie mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Keiner scheint wirklich großen Gefallen an einem Wiedersehen zu finden - mit Ausnahme von Nina. Zwischen den beiden erwacht sogleich die alte Vertrautheit wieder. Doch ein Hilferuf von Richard verdirbt die gute Stimmung. Paula will aufs Internat wechseln, weil sie sich im Gutshaus nicht wohl fühlt. Richard bittet Nina, ihren Einfluss auf Paula geltend zu machen.



Koproduktion ZDF/ORF