ZIB 2

Seit heute Früh wählen die Briten ein neues Parlament

Laut letzten Umfragen liegen die Torys von Premierministerin Theresa May in den Umfragen auf dem ersten Platz. Was den Abstand zum großen Konkurrenten Labour betrifft, gehen die Umfragen auseinander. Das Ergebnis wird für morgen erwartet, wie die Lage in London eingeschätzt wird, berichtet Roland Adrowitzer.