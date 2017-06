heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Radon

Rund 250 Menschen sterben in Österreich jedes Jahr an Lungenkrebs verursacht durch Radon. Das radioaktive Edelgas ist damit der zweithäufigste Auslöser für diese Krankheit nach dem Rauchen. Eine neue EU-Richtlinie muss bis Februar umgesetzt sein. Sie sieht umfassenden Schutz der Bevölkerung vor Radon vor und beinhaltet die Einfüh­rung von Referenzwerten. Radon ist ein radioaktives Edelgas, das beim Zerfall von Uran freigesetzt wird.

Helena Fröhlich hat sich die unsichtbare Gefahr in Tirol angesehen.