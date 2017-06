heute leben

Die Wahl in England | Auftakt der Gelsen-Saison | Drahtseilakt - Materialseilbahn | Moos-Monitoring | Mag. Sonja Burghard | Plastikfreie Drogerie | Öko-Mode | Raumgestaltung & Farbharmonie | Stargäste: "Die Migrantigen" - Faris Rahoma, Arman T. Riahi und Aleksandar Petrovic

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Die Wahl in England Morgen findet die Wahl zum britischen Unterhaus statt. Um den Einzug bzw. dem Verbleib in der 10 Downing Street matchen sich Noch-Premierministerin Theresa May von den Konservativen und ihr Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn. Und es wird immer enger für die britische Premierministerin. Dazu begrüßen wir heute unseren Auslandchef der ZIB, Andreas Pfeifer.

Auftakt der Gelsen-Saison Wenn es regnet und danach wieder sehr heiss ist; dann kommen sie in Scharen: Gelsen - Mosquitos - Stechmücken, es gibt viele Namen und noch mehr unterschiedliche Arten der kleinen surrenden Plagegeister. Hätten Sie’s gewusst - in Österreich sind uns um die 40 verschiedenen Gelsen-Arten bekannt. Unsere Kollegin Verena Pawel hat heute das perfekte Rezept, wie man sich wirkungsvoll ganz ohne Chemie gegen die lästigen Insekten schützen kann.

Drahtseilakt - Materialseilbahn Wir möchten Ihnen heute einen der außergewöhnlichsten Bauernhöfe Österreichs zeigen - Brunos Biohof in Alberschwende in Vorarlberg. Landwirt Bruno wohnt mit seiner elfköpfigen Großfamilie hoch oben am Berg und da der Hof nur schwer erreichbar ist, ist eine Materialseilbahn "das" wesentliche Transportmittel, und diese transportiert auch die Kinder am schnellsten Wege in die Schule.

Moos-Monitoring Moose führen in jeder Hinsicht ein Schattendasein. Dabei beeindrucken diese Pflanzen durch eine unglaubliche Vielfalt an Formen. In Österreich gibt es weit über 1000 Arten. Einige davon werden für die Messung bestimmter Schadstoffe aus der Atmosphäre herangezogen. Moos-Monitoring heißt diese Methode.

Mag. Sonja Burghard Endlich hat der Sommer bei uns Einzug gehalten. Doch die warme Jahreszeit hat auch seine Schattenseiten. Venenprobleme machen sich bemerkbar. Wir fragen unsere Apothekerin Mag. Sonja Burghard was dagegen hilft.

Plastikfreie Drogerie Wenn Sie einen Blick in ihr Badezimmer werfen, dann fällt ihnen sicherlich auf, dass wohl sämtliche Flaschen, Tiegeln und Tuben aus Kunststoff sind. Und auch sonst wimmelt es in jedem Haushalt nur so von Plastikartikeln und Plastikverpackungen. Viele Konsumenten möchten in ihrem Alltag lieber darauf verzichten. Eine Wienerin hat aus diesem Grund jetzt den ersten plastikfreien Drogeriemarkt eröffnet.

Öko-Mode Gerade das Thema „nachhaltige Mode“ assoziiert man häufig mit alternativer Kleidung, sehr leger und gar nicht business-tauglich. Aber das stimmt schon lange nicht mehr. Eine Auswahl der passenden Mode zeigt uns heute Imageberaterin Eva Köck-Eripek.

Raumgestaltung & Farbharmonie Farben und Formen bestimmen nicht nur den Wohnraum, sie sind auch die Visitenkarte der Menschen die darin leben. Nur allzu oft unterschätzt man die Möglichkeiten in der Gestaltung. Ein Blick über den Tellerrand eröffnet den Weg zu neuen Ideen. Unsere Wohnraumberaterin Orthilde Sagel weiß, dass dazu auch ein wenig Mut gehört.

Stargäste: "Die Migrantigen" - Faris Rahoma, Arman T. Riahi und Aleksandar Petrovic Er ist auf dem besten Weg der große Überraschungserfolg des heurigen Kinosommers zu werden: der österreichische Film "Die Migrantigen"! Dazu begrüßen wir heute als unsere Stargäste Arman T. Riahi, er ist der Regisseur und Drehbuchautor, sowie die Hauptdarsteller und ebenfalls Drehbuchautoren Aleksandar Petrovic und Faris Rahoma.