Die Säulen der Erde (4) Großes Finale des Vierteilers

In Frankreich findet Aliena endlich ihren geliebten Jack und kehrt gemeinsam mit ihm und ihrem Baby nach Kingsbridge zurück. Doch nach dem Einsturz des Kirchendachs liegen die Bauarbeiten am Boden. Jack hat die rettende Idee, wie man den Bau der Kathedrale doch noch finanzieren könnte ....

Inhalt - Teil 4

Nachdem Aliena Jack aufgespürt hat, kehren die beiden gemeinsam in die Heimat zurück. Jacks Traum ist es, dort den Kathedralenbau zu vollenden. Indes entwickelt sich Kingsbridge zum wohlhabenden Städtchen - sehr zum Missfallen der Hamleighs, die erneut einen Angriff planen. Als Jahre später Aliena einmal mehr darum kämpft, ihren Familientitel wiederzuerlangen und Jack noch immer wie besessen am Bau der Kathedrale arbeitet, schmieden Waleran und Alfred einen finalen Plan, um Jack endgültig loszuwerden.



Koproduktion TANDEM COMMUNICATIONS/ORF



Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung