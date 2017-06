Im ersten Seitenblicke Gourmet dieser Staffel besuchen wir mit dem ewigen "Mariandl" Waltraut Haas die Wachau, und dort das Hotelrestaurant und Mekka für Filmfans "Mariandl" in Spitz an der Donau. Küchenchef Josef Eibl bereitet mit der Grande Dame der heimischen Filmgeschichte, kurz vor ihrem unglaublichen 90. Geburtstag, ihr Lieblingsgericht zu: einen Zander.

Das Rezept:

Zanderfilet in Mandelbutter gebraten mit Petersil-Erdäpfel und Blattsalat mit Kräuterdressing.



Zutaten für 2 Personen:

250 g Zanderfilet

20 g Mandel gehobelt

etwas Marillensenf

Salz, Butter, Öl



Petersil - Erdäpfel:



150 g Erdäpfel

10 g Butter

Petersilie geschnitten, Salz



Blattsalat mit Kräuterdressing:



verschiedene Blattsalate

1 Eidotter

Salz, Zucker

Marillensenf

1/8 l Öl

1/4 l Kräuteressig



Zubereitung Zanderfilet:



Die Haut beim Zanderfilet einschneiden und salzen. Mit Marillensenf auf der Fleischseite bestreichen und mit Mandelblättchen bestreuen.

In einem Butter – Öl – Gemisch auf der Hautseite langsam braten. Unter ständigem übergießen mit Öl – Butter – Gemisch fertig braten.



Zubereitung Petersil - Erdäpfel:



Erdäpfel kochen, schälen, in zerlassener Butter, gehackter Petersilie und Salz durchschwenken.



Zubereitung Blattsalat mit Spezialdressing:



verschiedene Blattsalate waschen abtropfen, in eine Schüssel geben.

Eidotter mit Marillensenf, Salz, und Zucker in eine Schüssel geben und mit den Schneebesen verrühren.

Öl langsam einrühren und mit Kräuteressig langsam auffüllen.

Die fertige Marinade über den Blattsalat gießen und anrichten.

Die Zutaten für die Marinade sollen Zimmertemperatur haben.



Guten Appetit!