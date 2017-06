Ein Sommer im Elsass

Charisma, Esprit und eine geballte Ladung Lebensfreude: Aussteiger Marc (Jean-Yves Berteloot) verkörpert all das, was die geradlinige Schuhhändlerin Jeanine ( Tanja Wedhorn ; "Bianca - Wege zum Glück") konsequent aus ihrem Leben verbannt hat. Eben deshalb erweckt er ihr Interesse, wäre Jeanine nicht frisch verlobt. Romantische Komödie im herrlichen Ambiente des französischen Elsass.

Inhalt

Wahlberlinerin Jeanine hat den Sommer im Elsass immer geliebt. Schnell erwacht die Erinnerung wieder, als sie nach Jahren an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt: das malerische Dorf Louiswiller. Jeanine will das Haus ihrer verstorbenen Mutter verkaufen, um ihren Berliner Schuhladen weiter auszubauen. Durch eine Autopanne verlängert sich ihr Aufenthalt in der alten Heimat jedoch unfreiwillig und gibt Jeanine Gelegenheit, den Aussteiger Marc näher kennenzulernen, der sich in Louiswiller angesiedelt hat. Von Anfang an zieht er Jeanine durch seine charmant-unkonventionelle Lebensart magisch in seinen Bann.



DARSTELLER

Tanja Wedhorn (Jeanine Weiss)

Jean-Yves Berteloot (Marc von der Lohe)

Rüdiger Vogler (Jean Weiss)

Renate Krößner (Mathilde Atget)

Gerhard Garbers (Frederic Atget)

Caro Dibbern (Caroline Fleuret)

REGIE

Michael Keusch

DREHBUCH

Michael Keusch

KAMERA

János Vecsernyés

MUSIK

Stephan Keusch