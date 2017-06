kreuz und quer Bräute für den Dschihad

Mehr als 60 junge Frauen aus Großbritannien sind als Bräute für die Kämpfer des so genannten islamischen Staats (IS) nach Syrien und in den Irak gereist. Vor allem durch soziale Medien ist es der Terrormiliz gelungen, ein - für manche Mädchen offenbar anziehendes - romantisches Bild des Lebens an der Seite der Gotteskrieger im neuen "Kalifat" zu zeichnen. Freunde und Familienangehörige einiger Mädchen schildern in der BBC-Doku, wie die Rekrutierung von "Dschihad-Bräuten" letztlich das Leben vieler junger Frauen zerstört hat.