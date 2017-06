heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Bei der Geburt eines Mädchens sind bereits rund 400 Tausend Eizellen in seinen Eierstöcken angelegt. Heranreifen werden maximal 500. Seit zwei Jahren ist es in Österreich erlaubt, Eizellen zu spenden, um Frauen mit Kinderwunsch zu helfen. Bezahlung gibt es dafür keine. "Wer tut sich das dann an?" fragt man sich natürlich. Andrea Ferstel stellt Ihnen eine Spenderin vor, die schon 2 Familien zu Schwangerschaften verholfen hat.

Klimaschutzpreis 2017

Dder österreichische Klimaschutzpreis geht in eine neue, und zwar in die zehnte Runde. In den vergangenen zehn Jahren wurden insgesamt 2.800 Klimaprojekte eingereicht.

Gesucht werden klimafreundliche Projekte in fünf Kategorien.

Einreichungen können in den Kategorien „Tägliches Leben“, „Gemeinden & Regionen“, „Betriebe“, „Unternehmen Energiewende“ (Großbetriebe) und „Landwirtschaft“ erfolgen.