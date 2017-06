heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Nachbar in Not - Hungersnot Afrika

Heute beginnt eine neue Nachbar in Not-Aktion zum Thema "Hungersnot Afrika". Der ORF unterstützt diese Spendenaktion in all seinen Medien und ersucht Sie um Ihre Hilfe. Der Anlass ist die dramatische Hungersnot in Afrika und dem Jemen. Millionen Menschen leiden unter akuter Mangelernährung. Vor allem Kinder sind vom Hungertod bedroht. Wegen langanhaltender Dürre liegt die Landwirtschaft brach, Tiere sterben und die Bevölkerung verliert jegliche Lebensgrundlage. Vertreibungen, Kriege und Unruhen vergrößern die Not zusätzlich. Am schlimmsten ist die Lage in Nigeria, Südsudan, Uganda, Äthiopien, Somalia und Nordkenia. Im Studio begrüßen wir dazu Sissy Mayerhoffer, die Leiterin von Humanitarian Broadcasting.