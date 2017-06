Report

Gast im Studio ist Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice. Bundesheer-Einsätze in Gefahr Mindestsicherung oder Job? Die Not der „Hüsle“-Bauer Bitcoin-Boom

In Vorarlberg wird Baugrund knapp und teuer, der Leitspruch der Vorarlberger „schaffa, schaffa, Hüsle baua“ lässt sich immer schwerer realisieren. In der Vergangenheit wurde zwar viel Bauland gewidmet, aber nicht bebaut, sondern gehortet. Dadurch wurde Bauland in Vorarlberg am teuersten in ganz Österreich.