Sturm der Liebe Teil 2701

Nachdem sich Ella und Rebecca wieder versöhnt haben, erwartet die beiden bereits die nächste Herausforderung. Durch Zufall erfahren sie, dass Filmikone Naomi Krüger am Fürstenhof Hochzeit feiern will. Susan soll Naomi eine passende Agentur vermitteln, die die Organisation der Hochzeit übernimmt. Um ihr eine bittere Enttäuschung zu ersparen, weigert sie Susan zunächst, diesen Auftrag an Neulinge wie Ella und Rebecca zu vergeben. Damit ist das letzte Wort aber noch längst nicht gesprochen.