ZIB

In London konnte inzwischen der dritte Täter identifiziert werden / Friedenskonferenz in der afghanischen Hauptstadt / Bundeskanzler Kern verspricht die ausgehandelte Finanzierung der Universitäten / ÖVP-Obmann Kurz verspricht eine Senkung der Steuerquote – wie er das finanzieren will, sagt er vorerst nicht / Der Glücksspielmarkt wächst weiter – insgesamt gaben die Österreicher 1,6 Milliarden Euro aus