Zeit im Bild

In London konnte inzwischen der dritte Täter identifiziert werden – dazu eine Schaltung nach London / In Paris hat ein Mann einen Polizisten mit einem Hammer angegriffen und löste eine Panik aus / In Katar hat man Angst vor einer Versorgungskrise nachdem die arabischen Staaten das Scheichtum boykottieren / Friedenskonferenz in der afghanischen Hauptstadt / ÖVP-Obmann Kurz verspricht eine Senkung der Steuerquote – wie er das finanzieren will, sagt er vorerst nicht / Bundeskanzler Kern verspricht die ausgehandelte Finanzierung der Universitäten / Im Burgtheater ist der Auftakt zum heurigen Life Ball / Polnische Umweltschützer kämpfen für den letzten Urwald in Europa