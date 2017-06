Zorn - Vom Lieben und Sterben Spannende Krimiverfilmung

Ein junger Mountainbiker rast durch ein gespanntes Drahtseil in den Tod. Während Hauptkommissar Zorn ( Stephan Luca ) und sein Kollege Schröder ermitteln, kommt ein zweites Opfer auf die gleiche Weise zu Tode. Jemand hat es gezielt auf die zwei Jugendlichen aus derselben Clique abgesehen. Doch warum? Fesselnde Verfilmung des gleichnamigen Romans von Stephan Ludwig.

Bei seiner täglichen Runde wird ein junger Mountain-Biker Opfer eines tödlichen Anschlags. Er übersieht ein über den Weg gespanntes, dünnes Drahtseil. Wenige Stunden später stirbt erneut ein Bursche auf ähnlich tragische Weise. Beide Opfer waren Teil einer Jugendclique, die sich bei den Ermittlungen von Hauptkommissar Claudius Zorn und seinem Assistenten Schröder allerdings nicht sehr kooperativ verhält. Zorn ist frustriert, da er im Dunkeln tappt, während die Mordserie offenbar vorerst kein Ende nimmt. (Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)

HÖRFILMANGEBOT DES ORF

Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription.

Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?