Seitenblicke Weekend

*Seitenblicke Weekend am Pfingstmontag

*Kulinarische Leckerbissen am Feiertag

An diesem Pfingstmontag werfen Sie gemeinsam mit Alexander Hofer einen Blick zurück hinter die Kulissen der "Maria Theresia"- Dreharbeiten in Tschechien, "Wuzzeln" für starke Lungen und ehren junge Künstler mit dem Koschatzky Kunstpreis.



Für alle Bergdoktor Fans gibt es ein traumhaftes Treffen mit Schauspieler Hans Sigl, wer André Heller verehrt, kann ihn bei der Academy of Life - Gala erleben.



Zum krönenden Abschluss gibt es noch zwei kulinarische Schmankerl aus unserer Gourmet-Abteilung mit Sängerin Zoë und Musiker Georgij Makazaria.