Reisezeit - Traumhafte Ziele Kreuzfahrt in die Ägäis

Istanbul, die türkische Metropole, verbindet Europa und Asien und ist Ausgangspunkt dieser Kreuzfahrt.

Von Delphinen begleitet steuert die MS Cristal Mykonos, eine der beliebtesten Inseln Griechenlands an. Nach einem Bummel durch die autofreien Straßen und einem Drink in einem der schicken Hafencafés geht es zurück aufs Schiff und Richtung Patmos, die "Heilige Insel". Wir besuchen den Hauptort Chora, der rund um das Johanneskloster entstanden ist. Hier soll der der Evangelist Johannes seine Offenbarung niedergeschrieben haben.

Am nächsten Tag legt unser Schiff in der Türkei an. Für Hobbyarchäologen ein unbedingtes Muss sind die Ausgrabungsstätten von Ephesos. Ein Besuch in einer Teppichknüpferei rundet den Landgang ab.

Auf der Reiseroute stehen noch drei griechische Inseln: Rhodos, Kreta und Santorin.