Rubin und Karow ermitteln in eine Gesamtschule im Neuköllner Rollbergkiez, in der Enno Schopper unterrichtete, bevor er offenbar erschlagen, mit Benzin übergossen und verbrannt wurde. Aber warum? "Fragen Sie mal die Kids im Kiez, was man am besten mit Schwulen macht", sagt Ennos Mann Armin zu den Ermittlern.



Enno hat seine Schwulenehe demonstrativ offen gelebt - fast provokativ, jedenfalls hier. Außerdem gab es rund um Enno Gerüchte wegen eines Schülers, dem er sich angeblich sexuell genähert haben soll. Rubin und Karow wollen den Schüler befragen. Aber der ist spurlos verschwunden. Rubin und Karow müssen sich anstrengen, um nicht im Morast aus Halbinformationen und Vorurteilen zu versinken.

Hauptdarsteller Meret Becker (Nina Rubin)

Mark Waschke (Robert Karow)

Schauspieler Jens Harzer (Armin Berlow)

Lisa Vicari (Jasna Nemec)

Justus Johanssen (Duran)

Tim Kalkhof (Mark Steinke)

Carolyn Genzkow (Anna Fei)

Maryam Zaree (Nasrin Reza)

Aleksandar Tesla (Viktor Rubin)

Louie Betton (Kaleb Rubin)

Jonas Hämmerle (Tolja Rubin)

Aaron Hilmer (Stipe Rajic)

Ali Orcan (Mirko Blaschke)

Buch Christoph Darnstädt

Regie Vanessa Jopp