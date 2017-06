Aufgetischt Im Marchfeld

Feinschmecker kommen im revitalisierten Gasthaus Weydner in Oberweiden oder in Pepi Helms schräger Individualisten-Küche im 3er Wirtshaus in Zwerndorf auf ihre Kosten.



"Aufgetischt" lässt sich von schöner Landschaft und Schlösserpracht beeindrucken, aber ebenso von den Menschen, die hier leben und arbeiten: der Biowirtin vom Bodensee Isabel Neduchal, Lebensmittel-Experten wie dem Edelpilz-Pionier Hr. Lee, der Storchenspezialistin Marion Schindlauer, der Malerin und Objektkünstlerin Laura Nitsche, den Kabarettisten Maurer & Novovesky.



Der Film von Claudia Pöchlauer entstand als Koproduktion von SATEL Film und ORF, gefördert vom Land Niederösterreich und dem Fernsehfonds Austria, unterstützt von Donau Niederösterreich Tourismus.