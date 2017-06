FeierAbend Die Rolle des Glaubens

Johannes Silberschneider wird in der Neuinszenierung des "Jedermann" im heurigen Sommer in Salzburg die Rolle des Glaubens verkörpern. Der Glaube, das ist in Hugo von Hofmannsthals Drama jene Figur, die Jedermanns Glaubensbekundungen nicht traut: "Hast mich dein Leben lang verlacht / Und Gottes Wort für nichts geacht, / Geht nun in deiner Todesstund / Ein ander Red' aus deinem Mund?" Johannes Silberschneider freut sich ganz besonders auf diese Aufgabe, denn der Glaube spielt für den Schauspieler auch privat eine zentrale Rolle: "Es gab in meinem Leben eine längere Phase, in der ich Gott aus den Augen verloren hatte. Bis er sich eines Tages in Erinnerung gerufen hat."