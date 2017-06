ZIB

IS bekennt sich zu Terrorangriff in London, Attentäter identifiziert - Live aus London berichtet Roland Adrowitzer / Arabische Staaten kappen Beziehungen zum Emirat Katar / Jugendliche Flüchtlinge hoffen auf den österreichischen Lehrstellenmarkt / Prozess gegen US-Fernsehstar Bill Cosby / Tragischer Unfall bei Alpinbergung am Eisenerz-Reichenstein / Nitsch-Museum zeigt grafisches Werk von Hermann Nitsch