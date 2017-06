Johanna - Köchin aus Leidenschaft Romantische Komödie mit Anja Kruse

Hügelige Weinberge, grüne Wiesen so weit das Auge reicht und traumhaftes Wetter bilden die Kulisse zur ORF-Koproduktion "Johanna - Köchin aus Leidenschaft", die im Mai 2008 in und um Gamlitz in der Südsteiermark gedreht wurde.



Anja Kruse spielt eine starke Frau, die sich nach privaten Rückschlägen auf die Beine stellen und ihre Existenz sichern muss. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer besten Freundin Heidi, gespielt von der österreichischen Mimin Jenny Jürgens ("Schlosshotel Orth"). Zur prominenten Besetzung gehören Hubertus von Hohenlohe (in seiner ersten großen TV-Rolle) als Johannas treuloser Ehemann Arnold, Bernhard Bettermann als neue Liebe Oliver, Miguel Herz-Kestranek, August Schmölzer, Catherine Oborny, Matthias Kofler und viele andere.