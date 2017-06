Weißblaue Geschichten Der Freund/Der Vater/Der Heilige

Schwierige Verhältnisse und ihre überraschende Lösung bilden den Inhalt der drei Episoden dieser Folge: Bürgermeister Franz Staudinger zum Beispiel hat sich mit einem zehnjährigen Buben auseinander zu setzen, der in Mathematik schlechte Noten bekommen hat und nun aus Angst vor dem Vater von zu Hause ausgerissen ist. Der Altbauer Sepp hingegen, fühlt sich auf seinem Hof nicht mehr richtig wohl, denn seine Schwiegertochter will ihn mit allen Mitteln ins Altersheim drängen. Und der alte Einsiedler, der abgeschieden in seiner Almhütte lebt, wird von allen im Dorf für einen Heiligen gehalten, bis dann ein Fremder bei ihm auftaucht, über den der Alte verblüffend viel zu wissen scheint, der aber, wie sich bald herausstellt, schließlich selbst für eine Überraschung sorgt.

Koproduktion ZDF/ORF