Narzissenfest im Ausseerland. Die weiße Pracht im steirischen Salzkammergut

Bereits zum 58. Mal feiert das Ausseerland die "weiße Pracht im steirischen Salzkammergut" und veranstaltet von 25. bis 28. Mai 2017 das berühmteste und größte Blumenfest Österreichs: das Narzissenfest! Höhepunkt sind die imposanten Blütenskulpturen beim Stadt- & Bootskorso in Bad Aussee und am Grundlsee. Der ORF Steiermark präsentiert die schönsten Momente und Eindrücke in einer filmischen Zusammenfassung. Ein Film von Helmut Gürtl.