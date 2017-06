Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) Schöner Garten in Kroatisch Minhof

*) 50 Jahre ORF Burgenland/ Schinkovits

*) Wörterbuch von Fertöhomok

*) Schüler aus Nikitsch zu Gast in Berufsschule Eisenstadt

*) Theaterpremiere in Großwarasdorf







Moderation: Marijana Palatin

Redaktion: Viktoria Palatin

Bis 13.35 Uhr