Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden geplanten Themen:

*) Truth story - Theaterpremiere der Laiengruppe des slowenischen Kulturvereins Radiše/Radsberg

*) Od Pliberka do Traberka" - die Chorrevue verbindet seit einem halben Jahrhundert grenzüberschreitend Chöre und Sänger aus Kärnten und der slowenischen Region Koroška.

*) Bei der alljährlichen internationalen Ausstellung von Agrarprodukten im slowenischen Ptuj wurden Vermarkter aus Südkärnten gleich 27 mal ausgezeichnet.

*) Goriška Brda stellt sich mit Hilfe des Alpen Adria Zentrums für grenzüberschreitende Zusammenarbeit erstmals mit dem Kirschfest auch in Graz/Gradec vor.

*) Der nordische Kombinierer Tomaž Druml startet in Zukunft für Slowenien und freut sich auf die neuen Herausforderungen



Moderation: Magdalena Kropiunig

Redaktion: Marijan Velik

Bis 13.35 Uhr