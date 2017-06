Seitenblicke

Katzen-Liebhaber schweben dieser Tage im Naturhistorischen Musem in Wien auf Wolke sieben. Eine Sonderausstellung verbindet Natur und Kunst aus allen Epochen, der Stubentiger rückt dabei ins Rampenlicht. Der wahre Tierfreund weiß: Den Katzen gefällt's.

*Dreharbeiten zum Zweiteiler "Maria Theresia"

Die Dreharbeiten anläßlich des 300. Geburtstag der Kaiserin gehen in die nächste Runde. Im Schloss Valtice in Tschechien feilt Regisseur Robert Dornhelm derzeit eifrig an der Fortsetzung des Zweiteilers. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen.