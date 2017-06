Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol Meran erzählt - Werke und Tage an der Passer

2017 ist ein Jahr der Freude in Meran, der zweitgrößten Gemeinde Südtirols: Zum 700. Mal jährt sich die Verleihung der Stadtrechte. Die alte Tiroler Landeshauptstadt hat frappante Verwandlungen erlebt - nicht nur jene vom verwinkelten Kuhstädtchen des Mittelalters zur schick-mondänen Kurstadt der Sisi-Zeit. Ihr Weichbild und ihre Identität waren und sind im Fluss. Das ist durchaus wörtlich gemeint, denn das Leben spielt sich am Ufer der Passer ab, die an den Promenaden entlanggischtet. Patrick Rina lässt in seinem "Österreich Bild" schillernde Darsteller des Meraner Lebensbühnenstücks zu Wort kommen. Egal, ob es sich um ein in der Badewanne malendes enfant terrible der zeitgenössischen Kunstszene, eine beherzte Museumsgründerin, einen musizierenden Burgherrn oder um eine 92-jährige Hüterin von Weltliteratur handelt. Alle leben in, mit und von Meran. Alle prägen dessen Werke und Tage, sind selbst Stadt geworden.