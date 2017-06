Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Bilanz ├╝ber 6 Jahre Sebastian Kurz in der Bundesregierung

Am 1. Juli findet der Parteitag der ÖVP statt, dann wird Sebastian Kurz offiziell zum Chef der „Neuen Volkspartei“ gewählt. Über die Inhalte des Programms, mit dem er bei der Nationalratswahl

im Herbst antreten will, ist noch so gut wie gar nichts bekannt, die möchte er erst im September präsentieren. Seit Beginn seiner Karriere in der Bundespolitik ist Sebastian Kurz für die Integration zuständig,

für die 2011 erstmals ein eigenes Staatssekretariat eingerichtet worden ist. Immer wieder wird ihm, der 2013 der jüngste Außenminister Europas wurde, ein Wandel in seinem Zugang zur Integration nachgesagt. Ob das berechtigt ist oder nicht, hat Kathrin Pollak mit Integrationsbotschaftern und Experten besprochen: Eine Bilanz über die Integrationspolitik des Sebastian Kurz der vergangenen sechs Jahre.



Im Studio ist die Politikwissenschaftlerin Kathrin Steiner-Hämmerle.