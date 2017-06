Zeit im Bild

Beim Terrorangriff in London werden 7 Menschen getötet, 21 schweben in Lebensgefahr / Britische Premierministerin May kündigt härtere Gangart gegen Terroristen an / LIVE-Schaltung zu Roland Adrowitzer in London / Benefizkonzert in Manchester / 1.500 Verletzte bei Massenpanik bei Public Viewing in Turin / Französischer Nationalrats-Wahlkampf geht ins Finale / Montenegro ist ab morgen NATO-Vollmitglied / Der Komponist Hollywoods Hans Zimmer gastiert in Wien