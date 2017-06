Orientierung Das Religionsmagazin

500 Jahre Luther: Feierlicher Höhepunkt in Wittenberg

In diesem Jahr jährt sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers in der deutschen Stadt Wittenberg zum 500. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen begleiten dieses besondere Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten für die Evangelische Kirche in Deutschland war das so genannte Festwochenende am 27. und 28. Mai in Wittenberg. „Von Angesicht zu Angesicht“, so das Motto, wollte man mit 200.000 Gläubigen auf den Elbwiesen, mit Blick auf die Silhouette der Lutherstadt, das Reformationsjubiläum feiern. Doch von dieser Vorgabe war man dann doch weit entfernt: Rund 120.000 Besucherinnen und Besucher sollen dabei gewesen sein, so die Zahlen der Veranstalter. Begonnen wurde das Programm mit einer „Nacht der Lichter“ am Samstagabend – gestaltet von der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. Am Sonntag fand dann der große Festgottesdienst statt. In seiner Predigt ermutigte der Primas der anglikanischen Kirche in Südafrika, Erzbischof Thabo Makgoba, die Jugendlichen, die „Welt zu verändern“. Die „Orientierung“ zeigt eine Reportage über dieses Festwochenende.

Bericht: Christoph Riedl-Daser, Länge: 7 Minuten