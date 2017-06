In zwei Teilen:

Der preisgekrönte Regisseur Urs Egger ("Opernball") setzte Charlotte Links Roman „Das andere Kind", der zu den größten Erfolgen der Bestsellerautorin zählt, als aufwändig inszenierten TV-Event in Szene. Mit einer spannenden Mischung aus kriminösen Elementen und präzisen Milieu- und Figurenzeichnungen gelang Egger eine faszinierende Geschichte mit hochkarätiger Besetzung. Neben Marie Bäumer glänzen Austro-Mime Fritz Karl und "Bella-Block"-Kommissarin Hannelore Hoge. Die Dreharbeiten fanden an Originalschauplätzen in Nordengland statt.