Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Konja Simon Rohde erzählt bei Vera von seinem Leben in einer Familie von Zeugen Jehovas.

Sein Vater war Katholik, hatte sogar katholische Theologie studiert, bis er zu den Zeugen Jehovas konvertierte.

Seine Mutter kommt aus einer Zeugen Jehovas Familie und war von der Lehre der Zeugen Jehovas überzeugt.

Während Konja in jungen Jahren auch von Tür zu Tür ging, um Menschen zu überzeugen, den Zeugen Jehovas beizutreten, war sein Bruder demgegenüber kritischer eingestellt. Ab Mitte 20 begannen auch bei Konja die ersten Zweifel an der Lehre. Als er mit 33 Jahren den Ausstieg schaffte, wandte sich seine Familie von ihm ab. In seinem Buch beschreibt er die Organisation aus seiner Sicht und seine Erlebnisse.