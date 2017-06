Reisezeit - Kurztrip Lunz am See, Niederösterreich

Unberührt blütenreich ist die Gegend rund um den Lunzer See. So, als wäre die Zeit hier im niederösterreichischen Mostviertel stehen geblieben. Der wildromantische Bergsee, auf 600 Meter Seehöhe mit 1A Wassergüte, lockt Kulturliebhaber ebenso an wie Erholungssuchende. Untertags als erfrischendes Nass, abends als Bühne für die Seefestspiele. Möglich machte diese Multinutzung die mehrfach ausgezeichnete Bühnenarchitektur von Hans Kupelwieser. Das Besondere daran, hier verwandeln sich Zuschauertribüne und Bühne in eine Badeinsel und wieder zurück. Wie man's gerade haben will.