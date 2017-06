Die Bergretter Tödliche Abgründe (1)

Bei einem Arbeitsausflug in die Berge geraten die Betreiber einer jungen Start-Up-Firma in Streit. Kurz darauf entdeckt das Team der Bergretter eine verwirrte junge Frau in der Steilwand. Als Tobias sie bergen will, stößt sie ihn so unglücklich von sich, dass er schwer an der Wirbelsäule verletzt wird. Da Verdacht auf Querschnittlähmung besteht, wird Tobias sogleich ins Krankenhaus eingeliefert. Danach setzt Andreas' Team die Suche nach der Frau fort, die immer noch bloßfüßig in den Bergen herumirrt. Offenbar war sie nicht allein unterwegs.