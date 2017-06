Die Rosenheim-Cops Die strafende Hand Gottes

Kommissar Christian Lind reist aus Hamburg an. Er soll Kollege Sven Hansen vertreten, während dieser einen Segeltörn unternimmt. Gemeinsam mit Tobias Hartl untersucht Lind den Tod des Bildhauers Ferdinand Kollmann. Offenbar wurde der Künstler in seinem Atelier von einer herabfallenden Skulptur erschlagen. Schon bei der Spurensicherung gerät die Unfalltheorie aber gehörig ins Wanken. Am Tatort begegnet Hartl der Gattin des Bürgermeisters, die allem Anschein nach einiges zu verbergen hat.