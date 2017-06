Seitenblicke Weekend

*Ein Blumenmeer am Grundlsee

Als sonnige Einstimmung auf das verlängerte Wochenende begeben Sie sich heute auf eine Reise über die blumigen Seen des Narzissenfests, die scharfen Kurven des Red Bull Rings in Spielberg, bis nach Dresden zu musikalischen Freuden mit Steven Isserlis.



Ebenso werfen wir, präsentiert von Alexander Hofer, einen Blick zurück auf unterhaltsame 10 Jahre mit Stermann und Grissemann, lauschen den Klängen der Wiener Sängerknaben und bestaunen die Verwandlung von Cecilia Bartoli zum "Mann" bei den Pfingsfestspielen in Salzburg.