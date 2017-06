Zeit im Bild

Mindestens 20 Tote bei Anschlag auf Trauerfeier in Kabul / Terrorverdacht bei Festival „Rock am Ring“ hat sich nicht erhärtet / Enorme Sicherheitsvorkehrungen bei Champions League Finale in Cardiff - LIVE-Schaltung zu Roland Adrowitzer in Cardiff / Erste Wahlkampfansagen von Kurz und Strache /

Betriebe stellen wieder mehr Lehrlinge ein / Die Studienbeihilfe wird ab Herbst deutlich erhöht / Der Mordfall Lucile in Kufstein ist nach drei Jahren offenbar geklärt