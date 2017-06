Land und Leute

Den nachhaltigen Auswirkungen des Klimawandels auch auf die Landwirtschaft versuchen immer mehr Bauern durch gezielte Bewirtschaftungsmaßnahmen zu begegnen. Einer von ihnen ist Dominik Dax aus Wanzbach im oberösterreichischen Kremstal. Er versucht in dieser klimatischen Grenzregion einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten – einerseits durch biologische Anbaumethoden, andererseits durch einen forcierten Direktvertrieb bzw. in einer Lebensmittel-Kooperative. Die „Land und Leute“-Reportage ist Teil des ORF-weiten „Mutter Erde“-Schwerpunktes „Zwei Grad sind mehr als du denkst“. Kontakt: Dominik Dax & Friends Frankweg 2 4565 Inzersdorf

Blondvieh und Schwein.

Im niederösterreichischen Gars am Kamp wird in der Bio-Fleischerei Schober regionales Fleisch verarbeitet – vom Waldviertler Blondvieh und vom heimischen Turopolje-Schwein.



Kontakt:

Bio Fleischerei

Roman Schober

Dreifaltigkeitsplatz 10

3571 Gars am Kamp

Tel.: 029852512



Familie Weißkircher

Fugnitz 15

2093 Geras

Tel.: 029126203



"So schmeckt Niederösterreich"

Energie- und Umweltagentur Niederösterreich - eNu

Grenzgasse 10, 2. Stock

3100 St. Pölten

Caroline Stiglbauer

Tel.: 02742/21919-143