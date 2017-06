Der Winzerkönig Die Reise

Thomas Stickler kann Claudia Plattner, seine Langzeitgeliebte, überzeugen, dass endlich einmal zumindest ein Kurzurlaub angesagt wäre. Heimlich plant er in diesen Tagen, fern von all der Hektik des Alltags, Claudia einen Heiratsantrag zu machen. Wo kann dieser schöner stattfinden als in Venedig? Also machen sich die beide auf den Weg dorthin. Weit kommen sie nicht. Bei einem simulierten Autounfall auf einer Landstraße in Oberitalien werden sie ihres Autos und all ihrer Habe beraubt.