Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Der Zug

Aufgrund eines Abfüllfehlers in einer Chemiefabrik wird statt harmlosem PVC-Härter eine hochgiftige Substanz erzeugt. Ein Angestellter erleidet schwerste Verätzungen und Vergiftungen. Während er in die Klinik gebracht wird, ist die gefährliche Substanz unbemerkt auf einen Güterzug verladen. Stella, Peter Bergers hochschwangere Frau, sitzt in der Lok. Doch dann bemerkt der Lokführer, dass die Bremshydraulik beschädigt ist. Der Zug gewinnt immer mehr an Fahrt.

Koproduktion RTL/ORF