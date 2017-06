Frisch gekocht

Spezialwoche From Nose to Tail versus von der Blüte zur Wurzel

Gastgeber Paul Ivic zeigt vegetarische Gerichte von der Blüte zur Wurzel während Gastkoch Max Stiegl From Nose to tail sich dem Thema Schwein widmet.

Max Stiegl: Schweinsringerl und Schweinsohrenterrine