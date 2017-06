heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Wenn Konsumentinnen und Konsumenten das Wort Strahlung hören, dann bekommen es viele mit der Angst zu tun. Strahlung ist in unserem Wortschatz negativ besetzt. Dabei vergessen wir gerne, dass wir permanent ganz natürlichen Strahlungen ausgesetzt sind, die wir aber gar nicht wahrnehmen. Einige behaupten sogar, von der Handystrahlung krank zu werden - oder der Elektrosmog habe negative Auswirkungen auf ihren Körper. Der wissenschaftliche Beweis, dass Handystrahlen, WLAN und Elektrosmog gefährlich für die Gesundheit des Menschen sind, der steht immer noch aus. Und trotzdem rüsten sich immer mehr Österreicherinnen und Österreicher vor den "bösen Strahlen". Mit dieser Angst lassen sich gute Geschäfte machen, wie Vanessa Böttcher berichtet. Zu Gast im Studio ist der Physiker DI Bernhard Weingartner.

Seestadt

Österreichs Bevölkerung ist allein im letzten Jahr um mehr als 70.000 Menschen gewachsen. Fast 40 Prozent davon sind in Wien Zuhause.

In der Bundeshauptstadt werden deshalb neue, moderne Stadtteile aus dem Boden gestampft. Die so genannte Seestadt-Aspern ist Wiens Prestige-Projekt. Benedict Feichtner hat sich die Beschwerden und Wünsche der ersten Seestadt-Bewohner angehört.