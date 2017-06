Die Chefin Hinterhalt

Als gewiefte und höchst unkonventionelle Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz begibt sich Katharina Böhm in München auf Verbrecherjagd. Während sie beruflich ein Ass ist, geht allerdings in ihrem Privatleben alles drunter und drüber. Neben der Tochter von Karlheinz Böhm brillieren Stefan Rudolf als Kollege Jan Trompeter und Jürgen Tonkel als Paul Böhmer. In der heutigen Folge darf sich das Publikum wieder auf Austro-Mime Florian Teichtmeister als Staaatsanwalt Viktor Huber freuen.