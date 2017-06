Die Barbara Karlich Show Mein Mann gehört nur mir

Es gibt Paare, die am liebsten 24 Stunden am Tag zusammen sind und ihren Alltag ebenso wie ihre Hobbys teilen. Andere finden, dass in einer erfüllenden Partnerschaft jeder die Möglichkeit haben sollte eigene Interessen zu verfolgen. Eifersucht ist für sie nur schwer verständlich und Besitzdenken in Bezug auf den Partner hat für sie nichts mit Liebe zu tun.