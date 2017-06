Zeit im Bild

Reaktionen auf den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen - Dazu ein Studiogespräch mit Andreas Pfeifer / Auch Österreichs Spitzenpolitiker nehmen Stellung zu Trumps Vorstellungen / Bundeskanzler Kern trifft auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf Putin / Vorerst weiter keine Einigung über die Bildungsreform, nach Pfingsten wird weiterverhandelt / Die Beamten des Bundesheeres wussten nicht was der Minister für einen Vergleich mit der EADS macht, sagen sie vor dem U-Ausschuss / Nach dem Überfall in Manila steigt die Zahl der Toten / Schauspielerin und Regisseurin Hilde Sochor im Alter von 93 Jahren gestorben / Schwere Unwetter im Süden Österreichs – Nun muss aufgeräumt werden